Türkiye Son dakika: Galata Köprüsü'nde tık uğruna rezalet!

Son dakika: Galata Köprüsü'nde tık uğruna rezalet!

Türkiye

Son dakika: Galata Köprüsü'nde tık uğruna rezalet!

Yunus Emre Özer sosyal medya için çektiği videolarla hem kendisini hem de diğer insanları tehlikeye sokuyor. Yunus Emre Özer'in Galata Köprüsü'nde tık uğruna canını hiç sayarak çektiği video tepki topladı.

31 Ağustos 2021, Salı 11:31 Son Güncelleme:
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Sosyal medyada beğeni için çektiği videolarla hem kendini hem de diğer insanları tehlikeye sokan Yunus Emre Özer bu kez Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atladı.



Yunus Emre Özer beğeni için çektiği tehlikeli videolarla hem kendini hem de diğer insanları tehlikeye sokuyor. Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Özer bu kez de Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı.

O anları kayıt altına alan Özer, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde ilk olarak köprü korkuluklarına tırmanıyor, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atlıyor.

Görevliler tarafından farkedilen Özer, güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürülüyor. Görevliler gence tepki gösteriyor. 

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