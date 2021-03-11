Son dakika... Gazeteci Ergin Konuksever'in eşi evinde ölü bulundu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından gazeteci Ergin Konuksever’in eşi Günay Konuksever Levent’teki evinde ölü bulundu.
11 Mart 2021, Perşembe 16:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gazeteciler Cemiyeti eski onur kurulu başkanlarından gazeteci-yazar Ergin Konuksever'in eşi 80 yaşındaki Günay Konuksever Beşiktaş Levent'teki evinde ölü bulundu. Konuksever'in uzun süredir çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği öğrenildi.
DHA
BUNLARI DA OKUYUN