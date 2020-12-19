Gaziantep Mücahitler Mahallesi’ndeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde sabahın erken saatlerinde oksijen tüpü patladı. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada hayatını kaybeden kişi sayısının 9'a yükseldiğini ifade etti.









9 kişi hayatını kaybetti

Yangında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 9 kişi yaşamını yitirdi. Yoğun bakım ünitesindeki kurtarılan 14 hasta diğer hastanelere sevk edildi.

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan son dakika açıklamasına göre, hastanenin yeni tip corona virüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti. Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

Açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı" ifadesine yer verildi.

Valilikten ilk açıklama

Gaziantep Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır.

Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir.

Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Öte yandan, Gaziantep Valisi Davut Gül de Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

Hastane yangınında vefat eden 8 hemşehrimize Allahtan rahmet yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yangın kaynaklı yaralı olmayıp diğer hastalar başka hastanelere sevk edilmiştir. Erken müdahale tek tesellimizdir. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerimiz olay mahallinde gerekli tedbirleri almaktadır. Geçmiş olsun Gaziantep.



