Türkiye Son dakika: Gaziantep'teki hayvanat bahçesinde panik! Aslan kaçtı: Yaralı var!

Son dakika: Gaziantep'teki hayvanat bahçesinde panik! Aslan kaçtı: Yaralı var!

Türkiye

Son dakika: Gaziantep'teki hayvanat bahçesinde panik! Aslan kaçtı: Yaralı var!

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde büyük panik yaşandı. Bakıcısıyla birlikte 3 kişiyi yaralayan aslan kafesinden kaçtı. Polis tarafından aranan aslan yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada 'Durum kontrol altına alınmış olup bakıcı personelimizin sağlık durumu iyidir' denildi.

15 Temmuz 2021, Perşembe 13:50 Son Güncelleme:
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Hayvanat bahçesindeki bir aslan bakıcısını yaraladıktan sonra kafesinden dışarı çıktı. Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin alarm vermesiyle birlikte bölgedeki ziyaretçiler tahliye edildi.


ASLAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Giriş ve çıkışlara kapatılan hayvanat bahçesine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Aslanın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Aslanın yaraladığı bakıcısının Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın kontrol altına alınmasının ardından hayvanat bahçesine yeniden ziyaretçi alınmaya başladı. Bu arada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hayvanat bahçesinde besleme yapıldığı sırada aslanlardan birinin bir anlık dikkatsizlik sonucu bakıcısını yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, "Durum kontrol altına alınmış olup bakıcı personelimizin sağlık durumu iyidir. Personelimiz kontrol amaçlı müşahede altına alınmıştır. Hayvanat bahçemiz olağan seyrinde hizmetine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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