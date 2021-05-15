"Durum çok zor ve çok acı çekiyoruz. İmkansızlıktan biz ölüyoruz gerçekten." Bu sözler, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilisi Enver Atuallah'a ait.

CNN TÜRK canlı yayınında İsrail'in günlerdir vurduğu Gazze'de insanlık dramını anlatan Atuallah, hastanelerde yatak kalmadığını açıkladı. Atuallah, hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılan bölümlerin boşaltıldığını söyledi.

ULUSLARARASI KAMUOYUNA YARDIM ÇAĞRISI

Filistinli Sağlık Bakanlığı yetkilisi, uluslararası kamuoyuna Gazze'ye yardım çağrısı yaptı. "Derhal uluslararası devletler ve Türkiye başta olmak üzere İsrail'e baskı yapması lazım. Tüm yardımların Gazze'ye girmesi lazım" dedi.

"İSRAİL ZEHİRLİ GAZ VE BEYAZ FOSFOR KULLANDI"

Atuallah, İsrail ordusunun zehirli gaz kullandığı iddialarına da değindi. "Maalesef buradaki laboratuvarlarda imkansızlıktan ispatlayamayız ama bu kesindir. Beyt Hanun'da, Cibaliye'de beyaz fosfor kullanıldı. Çocuklar bu gazdan boğuluyor" ifadelerini kullandı.

"İKİ AYLIK ÇOCUK DA TERÖRİST Mİ?"

İsrail'in "yalnızca teröristleri vuruyoruz" iddialarına isyan etti. "Ağaç demeden, taş demeden, insan demeden her şeyi vuruyorlar. Terörist diyorlar. İki aylık çocuk da terörist mi?" diye konuştu.

"2 MİLYON KİŞİYE 40 BİN AŞI VAR"

Filistinli yetkili, Gazze'de koronavirüsle mücadelenin durma noktasına geldiğini söyledi. "2 milyon kişiye 40 bin aşı var" dedi.