Son dakika... Gebze’de yolcu treninin vagonları raydan çıktı

Olay saat 11.00 sıralarında, Gebze Tatlıkuyu mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 5 vagonlu yataklı yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı. Son vagon yan yatarak elektrik direğine dayandı. Beton elektrik direği dibinden kırılırken, direği demirleri ayakta tuttu. Kazanın sefer için hazırlık yapılan treninin bakımı sırasında meydana geldiği öğrenildi. Hasar gören hatta sefer dururken, TCDD çalışanları kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye vagonların raylara oturtulması için vinç çağırıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında Yüksek Hızlı Tren Ankara istikametine doğru yavaş geçiş yaptı.





TCDD TAŞIMACILIK AÇIKLAMA YAPTI

TCDD Taşımacılık, Gebze’de 2 vagonun raydan çıkmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, “29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.40’da Gebze gar sahası içerisinde yedek bekleyen boş vagonların manevrası esnasında eğimi neticesinde vagonlar hareket ederek yoldan çıkmıştır. Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuştur. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

'İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) A.Ş. tarafından kazayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.40’da Gebze gar sahası içerisinde yedek bekleyen boş vagonların manevrası esnasında eğimi neticesinde vagonlar hareket ederek yoldan çıkmıştır. Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuştur. Herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DHA



