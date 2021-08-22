Türkiye Son dakika: Genç kıza dehşeti yaşatmışlardı! Olayda flaş gelişme

Son dakika: Genç kıza dehşeti yaşatmışlardı! Olayda flaş gelişme

Türkiye

Son dakika: Genç kıza dehşeti yaşatmışlardı! Olayda flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlının tutuklandığını bildirdi.

22 Ağustos 2021, Pazar 21:32 Son Güncelleme:
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mamak ilçesinde ıssız bir alana götürdükleri H.A'yı darbeden, çektikleri görüntüleri de sosyal medya üzerinden paylaşan T.Y. ve erkek arkadaşı R.D ile ilgili iddialara yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Gözaltına alınan R.D. ile T.Y'nin, "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve özel hayatın gizliliği" suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.

AA

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