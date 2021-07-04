Türkiye Son dakika: Genç kızlar 'taciz etti' dedikleri kişiyi otobüste dövdü!

Son dakika: Genç kızlar 'taciz etti' dedikleri kişiyi otobüste dövdü!

Türkiye

Son dakika: Genç kızlar 'taciz etti' dedikleri kişiyi otobüste dövdü!

Son dakika haberine göre, İzmit'te sokakta yürüyen genç kızlar iddiaya göre alkollü bir kişi tarafından taciz edildi. Alkollü kişi otobüse binince genç kızlar da bindi. Genç kızlar otobüsün içinde şahsı dövdüler.

04 Temmuz 2021, Pazar 13:55 Son Güncelleme:
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İzmit’te, bir kişiyi tacizle suçlayan genç kızlar ve arkadaşları, halk otobüsüne binen şüpheliyi darbetti. Gençleri vatandaşlar sakinleştirerek araçtan indirdi.

Olay, dün gece saatlerinde, İzmit Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, Pişmaniye Meydanı’nda yürüyen genç kızları alkollü bir kişi taciz etti.

Genç kızlar arkadaşlarına haber verdi. Durakta bekleyen alkollü kişi, gelen halk otobüsüne bindi. Genç kızlar ve arkadaşları da otobüse bindi. Otobüste koltukta oturan kişiye genç kızlar ile arkadaşları yumruk ve tekme attı. Otobüste bulunanlar gençleri sakinleştirerek araçtan indirdi.

Otobüs daha sonra yoluna devam etti.

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