Türkiye Son dakika: Gezi Parkı davasında ara karar! Can Dündar ve Osman Kavala da aralarında...

Son dakika: Gezi Parkı davasında ara karar! Can Dündar ve Osman Kavala da aralarında...

Türkiye

Son dakika: Gezi Parkı davasında ara karar! Can Dündar ve Osman Kavala da aralarında...

Son dakika haberine göre, Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasında yeniden görülen ilk duruşmasında ara kararlar alındı.

21 Mayıs 2021, Cuma 15:34 Son Güncelleme:
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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararlarının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılandığı davanın yeniden görülen ilk duruşmasında ara kararlar alındı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın tutuklunuğunun devamına oy çokluğuyla karar verdi. Duruşma 6 Ağustos tarihine ertelendi.




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