Başkent Konakri'de bir grup özel kuvvetler askeri zırhlı araçlarla başkanlık sarayının etrafını kuşattı, Fransız medyası, Afrika ülkesinde 'darbe girişimi' olduğunu yazdı. Yerel basında, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın ve Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri paylaşıldı.

Batı Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Konakri, bu sabah güne silah sesleriyle başladı. Başkanlık sarayı ve çevresine gelen askerlerin ateş açtığı bildiriliyor.

Reuters haber ajansına bilgi veren görgü tanıkları, askeri araçların sokaklarda devriye gezdiğini ve en az iki sivilin yaralandığını bildiriyor. Başkanlık sarayı ve idari binaların yer aldığı Kaloum semti sakinlerinden Ousmane Kamara, "Bir grup askerin başkanlığa doğru ilerlediğini ve defalarca ateş açtığını gördüm" dedi.

Gine lideri Alpha Conde'nin yaralanmadığı açıklandı ancak başka bir detay bilinmiyor. Fransız medyası, Konakri'de bir 'darbe girişimi' olduğunu aktarıyor. Associated Press (AP) haber ajansı ise, 10 milyonu aşkın nüfusu bulunan Gine'nin uzun bir darbe geçmişi olduğunu hatırlatıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başkanlık sarayının etrafında zırhlı araçlar görüldü, ayrıca Kaloum bölgesindeki bir köprü üzerindeki çatışma görüntülere yansıdı. Konakri ile Kaloum arasındaki ulaşımı sağlayan köprünün kapatıldığı da yine yerel medyadaki bilgiler arasında.

Reuters'a konuşan bir askeri kaynak, ateş açan askerlerin öfkeli özel kuvvetler mensupları olduğunu söyledi. Reuters muhabiri ise, zırhlı araçlardan oluşan iki konvoy gördüğünü bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ELLERİNDE

AA'nın haberine göre, yerel basında, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın ve Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri paylaşıldı.

Doumbouya, bir grup askerle görüldüğü videoda, ülkedeki siyasi ve ekonomik durum nedeniyle yönetime el koyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Conde'nin ellerinde olduğunu belirten Doumbouya, anayasanın, hükümetin ve kurumların feshedildiğini, sınırların kapatıldığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan bir diğer videoda ise Conde'nin askerlerle beraber bir odada fazlasıyla bitkin olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen askerler devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yaptı.

Reuters de aynı bilgileri paylaştı ancak görüntülerin henüz teyit edilmediğini bildirdi.

Gine Savunma Bakanlığı ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yapılan saldırının püskürtüldüğünü ve güvenlik güçlerinin düzeni sağlamaya başladığını açıkladı.

ÜLKEDE ÇALKANTI DİNMİYOR

2008 yılında dönemin lideri Lansana Conte öldükten sonra sivil yönetimi deviren ordu, iki yılın ardından seçimlere gidilmesine izin verdi ancak Batı Afrika ülkesinde çalkantı dinmedi.

Fransa'dan 1958'de bağımsızlığını kazanan Gine'yi 2010 yılından bu yana yöneten Alpha Conde, geçen yıl gerçekleşen seçimlerde üçüncü kez ipi göğüslemişti.



