Türkiye Son dakika: Giresun'da akıntıya kapılan 4 işçiden 1'inin cansız bedeni bulundu

Son dakika: Giresun'da akıntıya kapılan 4 işçiden 1'inin cansız bedeni bulundu

Türkiye

Son dakika: Giresun'da akıntıya kapılan 4 işçiden 1'inin cansız bedeni bulundu

Son dakika haberine göre, Giresun’un Duroğlu beldesinde Aksu deresi yatağında duvar çalışması yapan 4 işçi akıntıya kapıldı. 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

05 Nisan 2021, Pazartesi 16:25 Son Güncelleme:
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Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, Aksu Deresinin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan iki işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede bulunan Aksu Deresinin öğleden sonra debisinin yükseldiğini söyledi.


Bölgede dere kenarında duvar çalışması yapan iki işçinin suya kapıldığını ifade eden Çetin, "Sele kapılan işçilerden biri Duroğlu belde merkezinin biraz aşağısında vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğunu öğrendik." dedi.

Çetin, diğer işçinin cesedine ulaşıldığını aktararak, "Üzülerek söylüyorum ki diğer işçimiz maalesef hayatını kaybetti. Şu anda dere kenarında ekiplerce çıkarılma çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

Görgü tanığı Timur Özdemir ise suya kapılan işçilerden birini son anda kurtardıklarını söyledi.

Özdemir, işçinin kütüğe tutunarak suda ilerlediğini gördüklerini ifade ederek, "Jandarma ve arkadaşlarla kurtarma için mücadele ettik. Halat yardımıyla kendisine ulaştık ve dere kenarına çektik." ifadesini kullandı.


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SIRADAKİ HABER Akşam Postası | 5 Nisan 2021