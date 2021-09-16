Türkiye Son dakika: Gri listede aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Son dakika: Gri listede aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Türkiye

Son dakika: Gri listede aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan DHKP/C üyesi Kerim Kaya İstanbul'da yakalandı.

16 Eylül 2021, Perşembe 20:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alınan bilgiye göre, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek, olası terörist eylemlerin önlenmesine yönelik sürdürülen istihbari çalışmalarda, örgütün silahlı kanadı içerisinde faaliyet

gösterdiği değerlendirilen ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'', ''terör örgütü propagandası yapma'', ''halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma'', ''kamu malına zarar verme'' ve ''resmi belgede sahtecilik'' suçlarından aranan Kerim Kaya'nın son dönemde İstanbul'da olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Kaya'nın, Büyükçekmece, Çatalca ve Esenyurt ilçesi Kıraç bölgesinde sürekli yer değiştirmek suretiyle güvenilir evlerde kaldığı yönünde bilgiler elde edildi.

Bu bilgiler doğrultusunda Kerim Kaya, Esenyurt İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

AA


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Aşı, İngiltere ve kış
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalif medyaya 'demokrasi baharı' beklerken…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Hayırdır
Rauf Tamer
Şirin Sever
İkisinin arasındaki fark
Şirin Sever
Hakan Çelik
Çalışmalarıyla takdir kazandılar
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Türkiye'nin verisi emin ellerde
Murat Gülderen
Banu Şen
Başkent'ten yükselen lale diyarı: Sincan
Banu Şen
Erkut Can
Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Sağlık çalışanları toplu ulaşımı ve İSPARK'ı ücretsiz kullanmaya devam edecek