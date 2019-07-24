Son dakika... Günay Tuncel hayatını kaybetti!

Bugüne kadar birçok isme şöhret kapılarını açan ve İstanbul'un en popüler mekanları arasında gösterilen Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel, bir süredir tedavi görüyordu.

79 yaşında hayatını kaybeden Günay Tuncel, perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

DHA











