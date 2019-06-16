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Son dakika... Güney Amerika ülkelerinin büyük bölümünde elektrik kesintisi

Güney Amerika merkezli elektrik tedarikçisi Edesur, Arjantin ve Uruguay'ın tümünde elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Elektrik kesintisinden Brezilya ve Paraguay'ın da kısmen etkilendiği belirtildi

16 Haziran 2019, Pazar 15:18 Son Güncelleme:
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Son dakika... Güney Amerika ülkelerinin büyük bölümünde elektrik kesintisi

Güney Amerika kıtasındaki ülkelere elektrik tedariği sağlayan Edesur şirketi, Twitter hesabından, elektrik ara bağlantısı sorunu sebebiyle bu sabah 07:00 itibariyle Arjantin ve Uruguay'ın tümünde elektriklerin kesildiğini duyurdu.

Brezilya ve Paraguay'ın da elektrik kesintisinden kısmen etkilendiği belirtiliyor.

Elektrik kesintisi Arjantin ve Uruguay'da yaşayan 48 milyon kişiyi olumsuz etkiliyor. Elektrik kesintisi sorununun ne zaman giderileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.



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