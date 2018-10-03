Resmi evrak işlemleri için 2 gün önce İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gitmesinin ardından bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Başkonsolosluk'ta gözaltında olduğu iddia edildi.

Washington Post yazarı Kaşıkçı için meslektaşları ve aile yakınlarının konsolosluk önünde bekleyişi sürerken Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, ’’Dün saat 13.30’da konsolosluğa giriyor, resmi evraklarını almak için. Bu saate kadar henüz içeriden çıkmadı. Cemal Kaşıkçı, Orta Doğu ve Arap dünyasında tanınmış bir gazetecidir. Kendileri bizim yakın dostumuzdur. Biz burada onun çıkmasını bekliyoruz. Onu burada Suudi yetkililerin tuttuğunu biliyoruz. Arkadaşımızın derhal salıverilmesini istiyoruz. Suudi yetkililerden bir açıklama da alamıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda ise rutin işleyişin devam ettiği görülürken, zaman zaman Suudi yetkililerin dışarıyı kontrol etmeleri dikkat çekti.

Kaşıkçı'nın nişanlısı olduğunu söyleyen ve Başkonsolosluk önüne gelen bir kadının sık sık telefonda konuştuğu görüldü.

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