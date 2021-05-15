Türkiye Son dakika haberi: Babasını öldürdü, ailesini rehin aldı

Son dakika haberi: Babasını öldürdü, ailesini rehin aldı

Türkiye

Son dakika haberi: Babasını öldürdü, ailesini rehin aldı

Son dakika haberine göre; Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü, annesi ve iki amcaoğlu ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 18:57 Son Güncelleme:
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Bayraktar Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E.B. (28), ailesini rehin aldı. Silahla ateş açan E.B, babası Ali B'yi öldürdü, annesi Seher B, amcaoğulları Hüseyin ve Cafer B. ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

AA

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