Son dakika haberi! Bakan Koca'dan aşı paylaşımı: Yüzde 100 engelliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Koca, "Buna göre genel etkinlik %83,5 ve hastaneye yatışları %100 engelliyor." ifadelerini kullandı.
03 Mart 2021, Çarşamba 19:03 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Sinovac aşısının etkinliğine ilişkin açıklama yaptı.
Koca, "Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde" açıklamasında bulundu.