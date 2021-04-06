Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime katılım ortalamasının yüzde 80'i bulduğunu belirterek "Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen" ifadesini kullandı.
06 Nisan 2021, Salı 22:29 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Yerinde karar” uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80’i buldu. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız. Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen...
https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1379457093405642754