Türkiye Son dakika haberi: Eray Çakın hakkında flaş gelişme

Son dakika haberi: Eray Çakın hakkında flaş gelişme

Türkiye

Son dakika haberi: Eray Çakın hakkında flaş gelişme

İstanbul'da Nişantaşı'nda Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Y.F. adlı kadınlara saldırdığı iddia edilen Eray Çakın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "aşağılama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çakın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 Haziran 2021, Perşembe 18:20 Son Güncelleme:
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Nişantaşı'nda Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Y.F adlı kadınlara saldırdığı iddia edilen Eray Çakın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çakın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) çalışan araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Nişantaşı’ndaki Mıstık Parkı’na gelmişti. Bankta oturan ikilinin yanına sokak kedileri de toplandı. Akkaya sevdiği kedilerden biri üzerine çıkınca aşağı indirdi. Bu sırada yanlarına gelen Eray Çakın, “Siz o kediyi darp edemezsiniz” diyerek Akkaya ile tartışmaya başladı. Genç kadın kediyi sevdiğini anlatmaya çalışsa da başaramadı.

Sözlü tartışmanın devam etmesi ile Çakın, başörtülü Neşe Nur Akkaya’ya “Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, sizin yeriniz burası değil, yeriniz Gaziosmanpaşa, defolun gidin” dedi. Akkaya da, “Rahatsız oluyorsan sen başka bir yerde oturabilirsin” karşılığını verdi.

TERMOSLA VURDU

Bunun üzerine Çakın elindeki termosu Akkaya’ya fırlattı, daha sonra da yumrukladı. Aldığı darbeler nedeniyle yere düşen Akkaya geçici bilinç kaybı geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Eray Çakın’ı gözaltına alırken, Neşe Nur Akkaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çakın polis merkezindeki ifadesinde Akkaya’nın kediyi darp ettiğini, bu yüzden sinirlenerek saldırdığını öne sürdü.

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