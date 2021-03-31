Formula 1 yönetiminin , bu sene Türkiye'de yarış yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Brezilya basınından UOL'un haberine göre; Formula 1 yönetimi, iptal olabilecek yarışların yerine Türkiye ve Sakhir GP'yi getirmeyi düşünüyor.

Meksika, Brezilya, Japonya ve Singapur gibi ülkelerdeki mevcut COVID-19 şartları sebebiyle Türkiye'de haziran ayının başında bir yarış düzenlenebileceği kaydedildi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasının beklenmediği ancak alternatifler için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.



