Diğer Sporlar Son Dakika haberi: Formula 1'den Türkiye için heyecanlandıran karar

Son Dakika haberi: Formula 1'den Türkiye için heyecanlandıran karar

Diğer Sporlar

Son Dakika haberi: Formula 1'den Türkiye için heyecanlandıran karar

Formula 1 yönetimi, iptal olabilecek yarışların yerine Türkiye ve Sakhir GP'yi getirmeyi düşündüğü belirtildi.

31 Mart 2021, Çarşamba 18:52 Son Güncelleme:
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Formula 1 yönetiminin , bu sene Türkiye'de yarış yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Brezilya basınından UOL'un haberine göre; Formula 1 yönetimi, iptal olabilecek yarışların yerine Türkiye ve Sakhir GP'yi getirmeyi düşünüyor.

Meksika, Brezilya, Japonya ve Singapur gibi ülkelerdeki mevcut COVID-19 şartları sebebiyle Türkiye'de haziran ayının başında bir yarış düzenlenebileceği kaydedildi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasının beklenmediği ancak alternatifler için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

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