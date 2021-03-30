Türkiye Son dakika haberi: İllere göre vaka haritası açıklandı

Son dakika haberi: İllere göre vaka haritası açıklandı

Türkiye

Son dakika haberi: İllere göre vaka haritası açıklandı

Son dakika haberine göre, 20-26 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen COVID-19 vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı.

30 Mart 2021, Salı 21:21 Son Güncelleme:
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Bugün Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. 100 bin üzerinden 20-26 Mart arasındaki vakaların aktarıldığı harita, durumun vahametini gözler önüne serdi.

İstanbul'da vaka sayısı 100 binde 401.62, Ankara 184,29, İzmir 156.48 olarak tespit edildi.

Türkiye'de vaka sayısının oransal olarak en yüksek olduğu şehir 586.84 ile Samsun oldu.

Türkiye'de düşük riskli 'mavi' kategoride yer alan tek kent olan Şırnak'ta ise 100 binde vaka sayısı 13.57 oldu.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'u 100 binde 400.65 vaka ile Yalova izledi. Çanakkale 348.81, Balıkesir 344.84 olarak tespit edildi.

EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.


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