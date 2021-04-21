Son dakika haberine göre; İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor.

İşte THY'den yapılan açıklama:

Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir.

Lütfen seferlerimizi takip ediniz.







