Türkiye Son dakika haberi: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor

Son dakika haberi: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor

Türkiye

Son dakika haberi: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor

Son dakika haberine göre; THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor." açıklamasında bulundu.

21 Nisan 2021, Çarşamba 20:43 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor.

İşte THY'den yapılan açıklama:

Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir.

Lütfen seferlerimizi takip ediniz.

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