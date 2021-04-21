Son dakika haberi: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor
Son dakika haberine göre; THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor." açıklamasında bulundu.
21 Nisan 2021, Çarşamba 20:43 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor.
İşte THY'den yapılan açıklama:
Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir.
Lütfen seferlerimizi takip ediniz.
https://twitter.com/BilalEksiTHY/status/1384922542922772481