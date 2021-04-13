Türkiye Son dakika haberi: Kafe ve restoranlar açık mı?

Son dakika haberi: Kafe ve restoranlar açık mı?

Türkiye

Son dakika haberi: Kafe ve restoranlar açık mı?

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Ramazan ayı boyunca kısmi tedbirlere geçileceğini duyurdu. Vatandaşların merak ettiği konu başlıklarından birisi de kafe ve restoranların açık olup olmayacağıydı. İşte detaylar...

13 Nisan 2021, Salı 21:10 Son Güncelleme:
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Milyonlarca kişinin beklediği Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran ve kafelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.

KISMİ KAPANMAYA BAŞLIYOR

Öte yandan Türkiye yarın akşam saatlerinden itibaren kısmi kapanmaya geçiyor.

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