Son dakika haberi: Kafe ve restoranlar açık mı?

Milyonlarca kişinin beklediği Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran ve kafelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.

KISMİ KAPANMAYA BAŞLIYOR

Öte yandan Türkiye yarın akşam saatlerinden itibaren kısmi kapanmaya geçiyor.



