Türkiye Son dakika haberi: Kuşadası açıklarında deprem

Son dakika haberi: Kuşadası açıklarında deprem

Türkiye

Son dakika haberi: Kuşadası açıklarında deprem

Son dakika haberine göre Aydın Kuşadası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26 Nisan 2021, Pazartesi 22:37 Son Güncelleme:
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AFAD'da yer alan bilgilere göre, Aydın Kuşadası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 22.21 olarak açıklanırken derinliği 7.78 km. olarak kaydedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 22.21'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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