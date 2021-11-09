Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 9 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Malatya'da 2 katlı binanın çökmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, ''Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirildi. '' ifadelerine yer verdi.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, 'İki katlı bir bina çöktü, enkaz altında yaklaşık 20 vatandaşımızın olacağını tahmin ediyoruz. Üst katındaki kahvehane sebebiyle. 10 kişi sağ kurtarıldı. Hayatını kaybeden vatandaşımız yok. AFAD ekiplerimiz, belediyenin kurtarma ekipleri hep birlikte çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaşacağız.

"AĞIR HASARLI BİR BİNA DEĞİL"

Kurtarılanlar arasında durumu ciddi olan yok. 8 hastanın durumu iyi, 2 hastanın da travma şüphesiyle hastanede. Binanın çökme sebebiyle ilgili kesin bir bilgi yok. Burası daha önceden tespit edilmiş ağır hasarlı bir bina değil." dedi.

DHA muhabiri, Taha Ayhan CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yarım saat göçük meydana geldi. İki katlı apartmanın altında bulunan işyerlerindeki vatandaşların yaralı olduğu bilgisi geldi. Ekipler geldi, enkaz altında kalan vatandaşları çıkartmak için çalışma başlatıldı. Bir anda göçüğün olduğu söyleniyor.

Bizim gözlemlerimize göre biraz önce 3 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı görüldü. Bir kaç kişinin daha enkaz altında kaldığı bilgisi var. Bu cadde kalabalık bir cadde, buralara onlarca ambulans gelmeye devam ediyor. Jandarma, polis ekipleri çevre güvenliğini almış durumda. Ekipleri çalışmaları devam ediyor. Yaşamını yitiren vatandaşın olup olmadığı bilinmiyor. Burası yoğun bir nokta, Malatya'nın kent merkezine yakın, yoğun bir nokta."

YARALI SAYISI 13 OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte arama köpekleri ve AFAD mobil koordinasyon merkezi bölgeye ulaşmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.







