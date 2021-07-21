Son dakika haberi: Mert Günok Süper Lig devine transfer oluyor

Süper Lig'de Okan Buruk ile şampiyonluk yaşayan ve sonraki sene küme düşmeme mücadelesi veren Medipol Başakşehir'de sezonun ikinci yarısı Aykut Kocaman göreve gelmişti. Kocaman göreve geldikten sonra ilk 11'de büyük değişiklikler yaptı.

VOLKAN İLK TERCİH

Sezonun son haftalarından kalede Mert Günok yerine Volkan Babacan'a görev veren Kocaman bu sezonda tecrübeli file bekçisi Volkan'ı ilk 11'de oynatmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ TALİP OLDU

İstanbul temsilcisi Başakşehir'de yedek kalmak istemeyen Mert Günok transfer yapma kararı aldı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yarışacak olan Beşiktaş tecrübeli kaleciye talip oldu.

OPERASYON BAŞLADI

Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde yer alacakları için daha tecrübeli isimlere yönelen yönetim, kalede Mert Günok operasyonunu başlattı. Siyah Beyazlı ekip, Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Mert Günok transferinde önemli bir aşama kaydetti.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Fanatik Gazetesi yazarı Tunç Kayacı'nın yayıncı kuruluşta aktardığı bilgiye göre; transfer kısa süre içerisinde resmen açıklanacak. Sergen Yalçın'ın Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya transfer olmaması halinde de Mert'i istediğini aktaran Tunç Kayacı, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Kayacı; "Mert Günok transferi için bitti diyebilirim. Transferi kısa süre içerisinde açıklarlar. Başakşehir çok afaki olmayan bir bonservis alacak. Mert de bir kısım alacağını bırakacak.

Sergen Hoca, Ersin gitse de kalsa da Mert'i takımda görmek istiyor. Beşiktaş'ın birinci kalecisi yine Ersin olacaktır ama Mert Günok gibi bir tecrübenin kulübede olması çok önemli."

AYRILIK KARARI ALDI

Geçtiğimiz sezon takımında istediği kadar forma şansı bulamayan 32 yaşındaki eldivenin, 2 yıl daha kontratının bulunmasına rağmen Başakşehir'den ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

İSTANBUL FAKTÖRÜ

Süper Lig’den Trabzonspor ’un da radarında bulunan Mert Günok’un, İstanbul’daki yaşantısından memnun olduğu ve Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Beşiktaş’a transfer olmaya daha olumlu baktığı bildirildi.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Fenerbahçe ve Bursaspor maceralarının ardından kariyerinin en büyük çıkışını yaptığı Başakşehir'in yolunu tutan 32 yaşındaki kaleci, 1 lig şampiyonluğu yaşadığı Turuncu Lacivertli ekipte toplam 118 maça çıktı. Kalesinde 134 gol gören Mert, 38 maçı ise gol yemeden tamamladı.

Skorer