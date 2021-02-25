Reuters'ın yer verdiği son dakika bilgisine göre Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan'ın ve hükümetinin istifa etmesi çağrısında bulundu. Azerbaycan karşısında aldığı tarihi hezimet sonrasında yaşanan iç karışıklıkların sürdüğü ülkede Paşinyan'ın istifası muhalefet ve halk tarafından da talep edilmişti.





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Ordunun çağrısı Paşinyan tarafından 'darbe girişimi' olarak nitelendirildi. Paşinyan, sokağa çağırdığı destekçileriyle yürüyor. Kremlin'den de olaya dair ilk açıklamalar geldi.





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Reuters'ın yer verdiği son dakika bilgisine göre Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan'ın ve hükümetinin istifa etmesi çağrısında bulundu. Paşinyan'ın istifası Azerbaycan yenilgisi sonrasında muhalefet ve halk tarafından da talep edilmişti.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Bildiride, Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı ifade edildi.

PAŞİNYAN DESTEKÇİLERİNİ SOKAĞA ÇAĞIRDI

Paşinyan, ordunun çağrısından sonra yaptığı açıklamada ülkede askeri darbe girişimi gerçekleştiğini söyledi. Paşinyan, taraftarlarını sosyal medya aracılığıyla sokağa davet etti.

'TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Paşinyan, saat 16.00'da canlı yayında halka sesleneceği bir konuşma yapacağını da duyurmuştu.

Paşinyan halka sesleniş konuşmasını daha önce bildirdiği gibi Ermenistan saatiyle saat 16.00'da gerçekleştirdi. Paşinyan konuşmasında 'Ermenistan halkı darbeye izin vermeyecek' ifadesini kullandı ve 'Teslim olmayacağız!' dedi. Paşinyan orduyu kendi görevini yapıp ülkeyi korumaya çağırırken 'Beni halk seçti, istifama da halk karar verir, iktidar değişikliği seçim yoluyla olmalıdır' çağrısı yaptı.





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PAŞİNYAN TARAFTARLARIYLA BULUŞTU

Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır." dedi. Paşinyan, hükümet binası önüne giderek taraftarlarıyla buluştu.





Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz." ifadesini kullandı.

PAŞİNYAN ASKERLERE SESLENDİ

Paşinyan meydanlara çıkmasının ardından bu kez askerlere seslendi. Reuters'ın son dakika haberine göre Paşinyan askerlere 'işlerini yapmalarını ve Ermenistan'ın sınırlarını savunmalarını' söyledi.

ORDUNUN MUHTIRA METNİ

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan tarafından imzalanan muhtırada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkenin içinde bulunduğu bu kadar karmaşık durumda alınan devlet karşıtı ve sorumsuz bir adımlar atılıyor. Ermeni halkı için bu kritik ve ölümcül durumda yeteri kadar karar veremeyen Ermenistan Başbakanı ve hükümetinin uzun süredir görevdeki yetkililerin itibarını sarsmayı amaçlayan saldırılarına sabırla tahammül ettik. Ancak her şeyin sınırı var. Ermeni Silahlı Kuvvetleri, görevini onurla yerine getirmiş ve halkla omuz omuza düşmana karşı savaşmıştır. Görevdeki yetkililerin etkisiz yönetimi ve dış politikadaki ciddi hatalar ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi. Oluşan durumla hemfikir olan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Başbakanı ve hükümetinin istifasını talep ediyor, aynı zamanda Vatan ve Artsakh'ı korurken oğulları ölen kişilere karşı güç kullanmaktan kaçınmaları için uyarıda bulunuyor. İnsanlar her zaman ordunun yanında olduğu gibi, ordu da her zaman halkın yanında olmuştur ”

Öte yandan, Askeri muhtırada Ermeni Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, yardımcıları, daire başkanları tarafından imzalandığı ifade edildi.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMALAR GELDİ

Keremlin'den konuyla ilgili ilk açıklamalar geldi. Rusya, durumu Ermenistan'ın kendi iç işleri olarak tanımlarken Kremlin de durumdan endişe duyulduğunu ifade etti ve itidal çağrısı yaptı.

PAŞİNYAN, GENELKURMAY BAŞKANI'NI GÖREVDEN ALDI

Destekçilerini sokağa çağıran Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirdi ve Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu. Ancak TRT Haber'de yer alan bilgiye göre Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Genekurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamadı.

ORDUYA "ÜLKENİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA DEVAM EDİN" ÇAĞRISI

Paşinyan ayrıca, orduyu, Ermenistan'a hizmet etmeye ve ülkenin güvenliğini sağlamaya devam etmeye çağırdı; "Ordunun siyasi süreçlere katılımına izin verilemez." dedi.

ERMENİSTAN SOKAKLARINDA HAREKETLİ DAKİKALAR

Ermenistan'da yaşanan istifa çağrısı ve Paşinyan'ın 'Bu bir darbe girişimidir' açıklamasından sonra sokaklarda hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. Canlı yayına yansıyan görüntülerde sokaklara inen çok sayıda kişi ve gözaltı yapan polis memurları görülüyor.

Öte yandan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericiler hükümet binasına ilerliyor. Muhalefetin önemli siyasi figürlerinden eski başbakan ve eski savunma bakanı Vazgen Manukyan taraftarları ise Savunma Bakanlığı önünde toplanarak, ordunun muhtıra çağrısına destekte bulundu.

ERMENİSTAN'DA NELER YAŞANMIŞTI?

Paşinyan, Azerbaycan - Ermenistan arasında geçen yıl yaşanan çatışmalardan sonra ülkesinin yenilgisine sebep olmakla suçlanmıştı.

9 Kasım'da yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, haftalar boyunca protestoların hedefi olmuş ve göstericiler mağlup başbakanın istifasını istemişti. Uzun süren protesto gösterilerinde hedefe konan Paşinyan hükümeti istifaya davet edilmiş, başta başkent Erivan olmak üzere Ermenistan'ın tüm şehirlerinde yapılan gösterilerde halk ve güvenlik güçleri arasında zaman zaman sert çatışmalar yaşanmıştı.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da halk sokaklara inmişti. Ermenistan muhalefeti de Paşinyan'ı devirmek için ‘Ulusal Kurtuluş Komitesi’ adlı bir oluşum kurmuştu. Günlerce ortalıkta görünmeyen Paşinyan ortaya çıkıp ulusa seslenme konuşması yapmıştı. Paşinyan, açıklamasında yenilgisini haklı göstermeye çalışmış, aynı gece Ermenistan halkı parlamento binasını basarak Paşinyan’ı aramıştı.

Ermenistan muhalefet bloğu ilk olaylar yaşandığı gün gece yarısına kadar istifa etmesi için Paşinyan’a süre verdi ancak Paşinyan verilen süre zarfında istifa etmeyince muhalefet parlamentoyu toplayarak hükümetin feshedilmesini gündeme getirmek istedi, ancak parlamentoda çoğunluk sağlanamadı.

Ermenistan'da Paşinyan'a karşı birleşen muhalefetin başbakanlık için önerdiği isim ise eski Başbakan Vazgen Manukyan olmuştu.

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