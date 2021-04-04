Son dakika haberi: THY uçağına bomba ihbarı
Son dakika haberine göre, Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Varşova seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Yapılan aramaların ardından ihbar asılsız çıktı.
04 Nisan 2021, Pazar 22:45 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle;
TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır.