Türkiye Son dakika haberi: THY uçağına bomba ihbarı

Son dakika haberi: THY uçağına bomba ihbarı

Türkiye

Son dakika haberi: THY uçağına bomba ihbarı

Son dakika haberine göre, Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Varşova seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Yapılan aramaların ardından ihbar asılsız çıktı.

04 Nisan 2021, Pazar 22:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle; 

TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Yeni AKM çok iddialı
Şirin Sever
Rauf Tamer
Cazip pazar
Rauf Tamer
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Hakan Çelik
Türk lobisinin etkisizliği üzerine
Hakan Çelik
Murat Gülderen
24 saat açık kütüphaneler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Banu Şen
Daha 17'sinde karnındaki bebeğiyle katledilen Sezen'e
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Valilik duyurdu! Karantina başladı