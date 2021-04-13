Türkiye Son dakika haberi: Türkiye'nin haftalık vaka haritası açıklandı

Son dakika haberi: Türkiye'nin haftalık vaka haritası açıklandı

Türkiye

Son dakika haberi: Türkiye'nin haftalık vaka haritası açıklandı

Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller; Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin ise 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.

13 Nisan 2021, Salı 19:06 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 3-9 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu.

Ülke genelinde Kırklareli her 100 bin kişide 882,13 ile en yüksek, Şırnak ise 32,17 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il olarak kayda geçti.

Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller; Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin ise 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.

İllerin 3-9 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları şöyle:

"Şırnak (32,17), Hakkari (46,34), Van (61,69), Şanlıurfa (61,84), Mardin (63,06), Siirt (73,7), Diyarbakır (93,92), Muş (94,86), Bitlis (105,7), Batman (109,14), Uşak (122,08), Denizli (142,86), Burdur (150,14), Adana (171,16), Ardahan (179,91), Mersin (181,94), Hatay (185,5), Kars (191,28), Tunceli (203,73), Muğla (204,34), Bingöl (204,42), Kahramanmaraş (210,33), Artvin (223,6), Aydın (223,67), Kırşehir (237,82), Gümüşhane (239,23), Manisa (239,69), Karaman (240,86), Gaziantep (244,58), Afyonkarahisar (248,2), Elazığ (250,19), Ağrı (254,19), Adıyaman (260,89), Karabük (263,53), Antalya (270,96), Kütahya (280,57), Niğde (294,14), Sivas (297,54), Zonguldak (300,74), İzmir (304,07), Isparta (317,05), Kırıkkale (324,72), Iğdır (325,36), Sakarya (327,15), Bolu (327,19), Aksaray (328,83), Nevşehir (343,98), Yozgat (350,28), Düzce (354,83), Trabzon (359,28), Erzurum (369,78), Osmaniye (382,82), Kayseri (397,76), Sinop (398,69), Çankırı (411,58), Bursa (418,37), Ankara (419,06), Amasya (424,45), Tokat (425,35), Çorum (425,56), Bartın (432,21), Rize (453,31), Erzincan (466,66), Bayburt (472,47), Bilecik (480,53), Konya (495,24), Ordu (501,71), Malatya (504), Kilis (508,43), Kocaeli (523,52), Eskişehir (524,85), Balıkesir (529,88), Edirne (577,54), Giresun (591,01), Tekirdağ (619,85), Samsun (645,17), Kastamonu (653,33), Yalova (690,82), Çanakkale (797,34), İstanbul (804,97), Kırklareli (882,13)."

AA

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