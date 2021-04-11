Türkiye Son dakika haberi: Valilik duyurdu! O ilimizde yüz yüze eğitime ara verildi

Son dakika haberi: Valilik duyurdu! O ilimizde yüz yüze eğitime ara verildi

Türkiye

Son dakika haberi: Valilik duyurdu! O ilimizde yüz yüze eğitime ara verildi

Son dakika haberine göre, Kayseri'de cuma akşamından itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildi.

11 Nisan 2021, Pazar 19:19 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 12 Nisan 2021 tarihinde bir gün süre ile eğitime ara verilmesine, ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan hamile ve engelli personelin ise yine 12 Nisan 2021 tarihinde bir gün idari izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir."

AA

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