Türkiye Son dakika haberi: Valilik duyurdu! Okullar tatil edildi

Son dakika haberi: Valilik duyurdu! Okullar tatil edildi

Türkiye

Son dakika haberi: Valilik duyurdu! Okullar tatil edildi

Son dakika haberine göre, Tunceli’de etkili olan kar sebebiyle Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde 13 Ocak Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

12 Ocak 2022, Çarşamba 19:09 Son Güncelleme:
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Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Pülümür, Ovacık ve Nazımiye İlçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitimle okula gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

TUNCELİ (İHA)

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