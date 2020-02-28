Fransız haber ajansı AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre; Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine hareket eden mülteci ve göçmenlere engel olmama kararının ardından Yunanistan, önlem olarak sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı. Sınır birliklerinde görev alan birliklere, gereken noktalarda takviye yapma emri verildi.

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