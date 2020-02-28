Türkiye Son dakika haberi: Yunanistan'da sınır hareketlendi

Son dakika haberi: Yunanistan'da sınır hareketlendi

Türkiye

Son dakika haberi: Yunanistan'da sınır hareketlendi

Türkiye'nin İdlib gelişmelerinin ardından aldığı göçmen kararı, Yunanistan sınırında hareketlilik yaşanmasına neden oldu.

28 Şubat 2020, Cuma 12:05 Son Güncelleme:
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Fransız haber ajansı AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre; Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine hareket eden mülteci ve göçmenlere engel olmama kararının ardından Yunanistan, önlem olarak sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı. Sınır birliklerinde görev alan birliklere, gereken noktalarda takviye yapma emri verildi.

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