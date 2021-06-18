MHP Genel Merkezi, AK Parti’nin seçim barajı, seçim bölgeleri, partilerin seçimlere katılma şartlarını da içeren çalışmasına ilişkin rapor hazırladı. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre; yapılan değerlendirme, AK Parti’ye gönderildi. AK Parti kurmayları, MHP’nin öneri ve itirazlarını art arda yaptıkları toplantıda değerlendirdiler. Buradan çıkan sonuç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulduktan sonra MHP ile ortak çalışma başlatılacak.

TÜRKİYE BARAJI YÜZDE 5 OLMALI

Edinilen bilgiye göre, MHP, ittifak ortağının yüzde 5 ve yüzde 7 olarak iki seçenekli hazırladığı Türkiye barajının yüzde 5 olarak uygulanmasını istedi, ittifak yapan partilere ittifak içi baraj uygulanması önerisinde de bulundu. Buna göre barajı aşamayan partilerin oyları ittifaka katılamayacak.

AK PARTİ'NİN ÖNERİSİNDE İTTİFAK İÇİ BARAJ BULUNMUYOR

AK Parti’nin önerisinde ittifak içi baraj bulunmuyor. Partinin önerisi, mevcuttan farklı olarak her partinin oyunun ayrı ayrı hesaplanması ve onların toplamının ittifak oyu olarak yazılmasını kapsıyor. Bu konuda liderler belirleyici olacak.

SEÇİME GİRECEK PARTİLER

MHP ayrıca, siyasi partilerin seçime girme şartı olarak Meclis grubunun bulunmasının şartlar arasından çıkarılmasına destek verdi. Partilerin seçime katılabilmeleri için, Türkiye genelinde yüzde 50 oranında teşkilatlanmış olmaları ve seçimlerden altı ay önce tamamlanması şartı bulunacak.

MHP'DEN DARALTILMIŞ BÖLGE İTİRAZI

MHP, AK Parti’ye gönderdiği çalışmada, seçim bölgelerinin sayılarının arttırılarak, daraltılmış bölge sisteminin uygulanmasına da itiraz etti. Yıl sonuna gelmeden düzenlemenin yasalaşması ve Anayasa’nın ‘seçime bir yıl kala yapılan yasal düzenlemeler, ilk seçimde uygulanmaz’ hükmüne takılmaması planlanıyor.



