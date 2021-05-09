Türkiye Son dakika haberleri… İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması

Son dakika haberleri… İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması

Türkiye

Son dakika haberleri… İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Sedat Peker hakkında son dakika bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, ‘Bu kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır’ ifadeleri yer aldı.

09 Mayıs 2021, Pazar 17:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması:

Güvenlik güçlerimiz, ülkenin huzuru ve güvenliği için, hukuk devleti çerçevesinde tüm imkanlarını, kararlılıkla ve sorumlulukla seferber etmektedir. Huzur ve güvenin temin edilmesinde birçok alanda edilen başarılar, organize suç ile mücadelede de hem operasyon verilerinde hem de halkımızın günlük hayatında hissedilmektedir.

Bu çerçevede 15 Temmuz sonrasında 1.738 operasyon yapılmış, 22 bin 636 şüpheli gözaltına alınmış, 8.414’ü tutuklanmış; 31 ulusal düzeyde, 13 bölgesel düzeyde ve 304’ü de yerel düzeyde olmak üzere toplam 348 organize suç örgütü çökertilmiştir.

İlgili Haberler
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Sedat Peker' yanıtı


Organize suç örgütlerinin güvenlik güçlerimiz karşısındaki sıkışmışlığı, acizliği ve her operasyonda elde edilen üstün başarılar, bu yapıların tamamen temizlenmesini sağlamaktadır. 

Güvenlik güçlerimizin ağır saha baskısı karşısında, bu yapılara mensup kişiler, dönem dönem “örtüleme yöntemi” olarak adlandırdığımız bir yöntemle kamuoyuna “faaliyetlerinden uzaklaştığı” izlenimini vermek isterler. Ancak bu konudaki hedeflerimizi ısrarlı takibimiz, bu örtüleme adımlarına rağmen devam eder. 

Hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P., dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla “iş insanıyım, bu işlerden çekildim” demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür. 

Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. 

Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır. 

Güvenlik güçlerimiz, bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozacak tüm suç örgütleriyle mücadelesini, bu yapılar hareket edemeyecek duruma gelinceye kadar sürdürecektir. 

Ayrıca 15 Temmuz’dan sonra art arda yapılan operasyonlarla büyük darbe vurduğumuz organize suç örgütlerinin son kalıntılarını da 2021 yılında tamamen bitirme kararlılığında olduğumuzu, 

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Yasak-kural tamam da peki ya gönül almak?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Daha neler
Rauf Tamer
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Hakan Çelik
Savaş çıkar mı?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika...Anneler Günü'nde annesini öldürdü