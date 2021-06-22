Son dakika.. Haftalık yeni vaka haritası açıklandı! İşte il il son durum
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İşte en çok ve en az vaka görülen illerimiz..
22 Haziran 2021, Salı 19:55 Son Güncelleme:
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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 51,27, Ankara’da 93,11, İzmir’de 25,99 oldu.
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER
Sağlık Bakanlığı'nın haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
Haftalık verilerde 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında, ''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek.'' ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1407380130796867584
AA