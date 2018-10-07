Son dakika... Haiti'de 5.9'luk deprem: 10 ölü

Haiti'de 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Yetkililer depremde en az 10 kişinin öldüğünü açıkladı

07 Ekim 2018, Pazar 09:04
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Karayipler'deki ada ülkelerinden biri olan Haiti'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bölgeden gelen ilk bilgiler çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ve birçok binanın depremin şiddetiyle yıkıldığı yönünde. Haitili yetkililer ölü sayısını 10 olarak açıkladı.

Haiti'nin kuzey kıyılarını vuran depremin, bölgede 2010 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden sonra yaşanan en şiddetli depremlerden biri olduğu ifade edildi. 2010 depreminde yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybetmişti.

AA

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