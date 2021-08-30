Türkiye Son dakika... 'Hastaneye gideceğim' deyip ortadan kaybolan Hülya'dan haber var!

Son dakika... 'Hastaneye gideceğim' deyip ortadan kaybolan Hülya'dan haber var!

Türkiye

Son dakika... 'Hastaneye gideceğim' deyip ortadan kaybolan Hülya'dan haber var!

Gaziantep’te, 22 yaşındaki Hülya Sarılsu 'Hastaneye gideceğim' diyerek 27 Ağustos'ta evden ayrılmıştı. Hülya Sarılsu'dan güzel haber geldi. Anne Zeynep Sarılsu, 'Kızım yaşadığı psikolojik sebeplerden dolayı arkadaşının yanına gitmiş. Durumu iyi, bulunduğu için çok mutluyuz' dedi.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 16:54 Son Güncelleme:
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Umut Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuklu Sarılsu ailesinin en küçük kızları Hülya, 27 Ağustos'ta sabah saatlerinde hastaneye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Ailesi, akşam geri dönmeyen kızlarının telefonuna da ulaşamayınca arama çalışması başlattı. Kendi imkanlarıyla sonuç alamayan ailesinin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri tarafından Hülya'nın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

3 gündür polis tarafından aranan Hülya Sarılsu, dün akşam saatlerinde annesini telefonla aradı. Arkadaşının evinde olduğunu ve son günlerde bunalımda olduğu için dinlendiğini söyleyen Sarılsu, ailesinin yanına döndü. Kızına kavuştuğu için mutlu olan anne Zeynep Sarılsu, "Kızım yaşadığı psikolojik sebeplerden dolayı arkadaşının yanına gitmiş. Durumu iyi, bulunduğu için çok mutluyuz" dedi.


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