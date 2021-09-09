Türkiye Son dakika: Hatay'daki yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika: Hatay'daki yangın büyümeden söndürüldü

Türkiye

Son dakika: Hatay'daki yangın büyümeden söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, seraların bulunduğu sazlık alanda çıkan yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından büyümeden söndürüldü.

09 Eylül 2021, Perşembe 01:13 Son Güncelleme:
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Yangın, ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Mahalledeki seraların yakınında bulunan sazlık alanda çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Seraları tehdit eden yangın, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay) (DHA)

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