Türkiye Son dakika hava durumu açıklaması! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Son dakika hava durumu açıklaması! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Türkiye

Son dakika hava durumu açıklaması! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Son dakika hava durumu açıklamasına göre Meteoroloji öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerine sağanak yağış uyarısında bulundu.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 10:33 Son Güncelleme:
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Meteoroloji’den yapılan bir son dakika açıklamasına göre, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu geçeceği bölgede, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 6, Ağrı'da 7, Erzurum ve Ardahan'da 8, Erzincan'da 11, Tunceli'de 12, Iğdır'da 14 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 34, Iğdır'da 31, Erzincan'da 30, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 25, Kars'ta 24 derece olması bekleniyor.

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