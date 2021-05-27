Son dakika haberine göre; Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul radarından alınan son verilere göre Marmara Denizi üzerinde oluşan yağış kütleleri şehire doğru geliyor. Bu yağış kütlelerinin 15:30-18:30 arası yerel olarak sağanak yağmura ve bazı yerlerde ince taneli dolu geçişlerine neden olması tahmin ediliyor. İşte detaylar...

Hava Forum'un verilerine göre bugün saat 15:30-18:30 arası Marmara'da yerel olarak sağanak yağmura ve bazı yerlerde ince taneli dolu geçişlerine neden olması tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar düşüşe geçiyor ve yağmur geliyor. Özellikle Marmara’da başta İstanbul olmak üzere ve Karadeniz'de 5-6 gün gri gökyüzü var.

Bu havaları sevmeyenler psikolojik olarak biraz bunalabilirler. Güneydoğu ile Doğu Anadolu'da ise tam tersi yaz havası yaşanacak.

Anadolu'da radar görüntüsü mayın tarlasına döndü. Birçok noktada ani sağanak yağmur, şimşek, yıldırımın yanında sert dolu hadiseleri oluşabilir. Aşağıdaki haritada kırmızı renkli yerlerde ve çevrelerinde yer alanlar dikkatli olsun.

TÜM YURTTA ETKİLİ OLACAK

Mayıs ayının son günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde ilerliyor. Yaz mevsiminin etkisini gösterdiği bu günlerde Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili son dakika bilgisi geldi.

Buna göre; bugün Afyonkarahisar, Kütahya, Burdur ve Isparta'da yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise güneş yüzünü gösterecek.

Cuma günü beklenen yağışlar yurda giriş yapıyor. Kırklareli, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışlar İç Anadolu'da da görülecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA! YAĞIŞLAR YAYILACAK

Meteoroloji'nin 5 günlük raporundaki kritik tarih ise cumartesi günü. Cumartesi günü yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak. Yağışlara bağlı olarak hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 22, en düşük hava sıcaklığı ise 16 derece olarak öngörülüyor. Ankara ise en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 15 derece.

Pazar günü yağışlar yurdu terk ediyor. Güneş yüzünü tekrar gösteriyor. Yağışların durması ile beraber hava sıcaklarının mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Cumartesi günü yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

27 May - 2 Haz 2021 haftalık hava durumu haritası ise böyle yansıdı.

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLERİ DUYULDU

İstanbul'da aniden kararan havanın peşi sıra gök gürültüleri duyuldu. Bazıları öylesine şiddetliydi ki birçok kişi evlerinde camların titrediğini belirtti.

Sosyal medyada kullanıcılarının yaptıkları yorumlar şöyle:

- O nasıl gök gürültüsü ev sallandı resmen korktum #istanbul

- İstanbul semalarında camları titreten bir gök gürültüsü dolaşıyor

- Gök gürültüsü ile depremi ayırt edemedim az önce ama bana kalırsa deprem gibiydi

- Bu nasıl bir gök gürültüsü. Ev titredi.

- Böyle gök gürültüsü mü olur?! Deprem oldu sandım

- Deprem mi oldu bana mı öyle geldi. Gök gürültüsü ile birlikte bina sallandı

- Ev titredi ya ne biçim gök gürültüsü o

- O nasıl bir gök gürültüsü be camlar titredi



