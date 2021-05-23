Türkiye Son dakika: Hava durumu uyarısı! 6 ile sağanak yağış geliyor

Son dakika: Hava durumu uyarısı! 6 ile sağanak yağış geliyor

Türkiye

Son dakika: Hava durumu uyarısı! 6 ile sağanak yağış geliyor

Son dakika hava durumu açıklamasına göre 6 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak yağış için saat verdi. İşte 23 Mayıs 2021 hava durumu uyarısı...

23 Mayıs 2021, Pazar 11:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji'den alınna son dakika bilgisine göre, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ve kısa süreli fırtına şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Ağrı'da 10, Erzincan ve Erzurum'da 11, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 25, Erzincan'da 24 derece olması bekleniyor.

İlgili Haberler
Son dakika! Sinovac ve BioNTech koronavirüs aşıları için konuştu: Kısa sürede açıklayacağız


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bodrum'da yatırım yapanların hesabı ne?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Mesela dedik
Rauf Tamer
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Hakan Çelik
"Aşı şartıyla Eylül’de rahatlarız"
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
Murat Çelik
40 kilometre menzil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Batı’da kopuş mu?
Oral Çalışlar
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Malatya'da İYİ Parti binasına sopalı saldırı