Son dakika hava durumu uyarısı! Yağmur 3 gün sürecek! Aralarında İstanbul da var!
Son dakika hava durumu uyarısına göre, Meteoroloji İstanbul da dahil birçok ilimizde önümüzdeki hafta üç gün boyunca yağmurlu havanın etkili olacağını duyurdu. Hava durumuna haberine göre, Pazartesi günü başlayan yağışların Perşembe günü etkisini yitirmesi bekleniyor.
03 Ekim 2021, Pazar 16:45 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, Karadeniz Bölgesi ve Marmara'nın batısında önümüzdeki 3 gün için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yapılan bilgilendirmede Karadeniz Bölgesi'nin tamamı ve Marmara'nın batısı için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.
Üç boyunca sürecek yağışların 23 ilde de etkisini göstermesi bekleniyor.
METEOROLOJİ UZMANI ORHAN ŞEN DE UYARDI
İşte Şen'in son dakika hava durumu uyarıları:
Karadeniz kıyısında yağmur hafif. İstanbul'da yağmur olasılığı zayıf. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney doğusunda fırtına bekleniyor.
Doğu Karadeniz, Rize, Artvin ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda Erzurum Ardahan kuvvetli yağmur bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile İstanbul'un kuzey kıyılarının, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli (21-80 kg/m²) olması bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin yüksek iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülmesi beklenmektedir.
BAYBURT °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın, Van’ın güneyi ile Batman, Şırnak ve Hakkâri’nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Orta Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, Orta Ege'de 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, güneyinde 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, akşam saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.