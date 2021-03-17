Son dakika! HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü
Son dakika haberine göre, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. Karar TBMM'de okununca HDP sıralarından protestolar yükseldi.
17 Mart 2021, Çarşamba 15:26 Son Güncelleme:
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.
HDP MİLLETVEKİLİ SAYISI 55'E İNDİ
Hakkında kesinleşmiş hükmün Meclis'te okunmasıyla Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. HDP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 55'e indi.
GENEL KURUL'A ARA VERİLEBİLİR
CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Gergerlioğlu'nun Genel Kurul'dan çıkmak istemediğini canlı yayında anlattı. Meclis'ten çıkmayan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ikna yoluyla dışarı çıkarılması gerektiğini belirten Canova, Genel Kurul'a kolluk kuvvetlerinin giremeyeceğini de hatırlattı. 10 dakika ara verilmesine rağmen Genel Kurul'dan ayrılmayan milletvekilleri sebebiyle, bugün Genel Kurul çalışmalarına devam edilemeyeceği tahmin ediliyor.