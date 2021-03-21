Siyaset Son dakika… HDP'li Gergerlioğu Meclis'te gözaltına alındı

Son dakika… HDP'li Gergerlioğu Meclis'te gözaltına alındı

Siyaset

Son dakika… HDP'li Gergerlioğu Meclis'te gözaltına alındı

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğu Meclis'te gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı yaptığı açıklamada ‘TBMM koridorlarında terör örgütü elebaşı ve terör örgütü lehine sloganlar atarak terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edilerek Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır’ denildi.

21 Mart 2021, Pazar 08:35 Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulunda yargı kararı okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında açılan soruşturma kapsamında bekleyişini sürdürdüğü TBMM'de HDP grup odasında gözaltına alındı.

TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu ve bazı partililerin, kararın ardından Genel Kurul'dan HDP grup odasına giderken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine slogan attıkları belirlendi.

Yine Gergerlioğlu'nun, milletvekilliği düşmesine rağmen kamu binasında hakkı olmadığı halde hukuka aykırı olarak kalmaya devam ettiği, halen milletvekili gibi davrandığı, sosyal medya üzerinden basın açıklaması yaptığı tespit edildi. Gergerlioğlu hakkında, 'kamu görevini usulsüz üstlenmek', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'terör örgütü propagandası' suçundan soruşturma başlatıldı.


Bu kapsamda polis ekipleri TBMM'de HDP grup odasında bekleyişini sürdüren Gergerlioğlu'nu, sabah saatlerinde gözaltına aldı. Meclis'ten çıkarılan Gergerlioğlu, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

DHA

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