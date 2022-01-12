Adıyaman'da 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fotoğrafları gündemdeki yerini koruyor. PKK'lı terörist Volkan Bora ile HDP'li Güzel'in terör kamplarından yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

CNN Türk yayınında konuşan gazeteci Ceyhun Bozkurt, "HDP'ye kapatma davası süreci işliyor. HDP bile isteye terör örgütüne angaje olan kişiyi milletvekili yapıyor. Parçalar birleştiğinde HDP'nin terör örgütü ile doğrudan organik bir bağı olduğunu gösteriyor. Öyle 3-5 kişinin suç işlediği bir partiden bahsetmiyoruz. O dosya çerçevesinde kapatma dosyasında önemli bir delil olacaktır." dedi.

Adıyaman'da 2017 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke hazırladı.

Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında düzenlenen fezleke, Adalet Bakanlığı'nın ardından dün TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Güzel'in fezlekesi bugün TBMM'ye ulaştı. Fezleke, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.







