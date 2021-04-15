Siyaset Son dakika: HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianame iade edildi

Son dakika: HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianame iade edildi

Siyaset

Son dakika: HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianame iade edildi

Son dakika haberine göre, AYM HDPnin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığına iade etti.

15 Nisan 2021, Perşembe 17:05 Son Güncelleme:
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Anaysa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığına iade etti.

Alınan bilgiye göre, AYM Genel Kurulunca 31 Mart'ta eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilmesine karar verilen iddianame, bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkemeye gönderebilecek.

İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye ulaşmasının ardından yeniden raportör görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu belirlenecek bir günde ilk incelemeyi yapacak.

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