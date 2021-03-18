Siyaset Son dakika: HDP'ye kapatma davasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Son dakika: HDP'ye kapatma davasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Siyaset

Son dakika: HDP'ye kapatma davasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Son dakika haberine göre, HDP'nin kapatılması istemiyle dava açılması hakkında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, 'Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan siyasi partiler tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız, eğer demokrasiyi savunuyorsak.' dedi.

18 Mart 2021, Perşembe 11:49 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: 

Anayasa 'siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır' diyor. Ne demektir, siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri, her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. 

Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan siyasi partiler tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız, eğer demokrasiyi savunuyorsak.


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