Türkiye Son dakika: 'Help Turkey' paylaşımlarıyla ilgili soruşturma

Son dakika: 'Help Turkey' paylaşımlarıyla ilgili soruşturma

Türkiye

Son dakika: 'Help Turkey' paylaşımlarıyla ilgili soruşturma

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlattı.

05 Ağustos 2021, Perşembe 09:17 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Orman yangınlarının çıktığı 28.07.2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma sonucu bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır. Bu itibarla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır.

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