Türkiye Son dakika: Henüz 15 yaşında! 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

Son dakika: Henüz 15 yaşında! 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

Türkiye

Son dakika: Henüz 15 yaşında! 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

Son dakika haberi...Bursa’da 15 yaşındaki A.C.A. ile ilgili gelen hırsızlık ihbarı üzerine polis olay yerine gitti. GBT sorgulamasında çocuğun 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

15 Haziran 2021, Salı 09:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bursa’da bir evden hırsızlık yaparken yakalanan 15 yaşındaki A.C.A.'nın suç dosyası kabarık çıktı. A.C.A.'nın 4'ü camilerden olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’ndeki bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine gitti.

Bölgede önlem alan polis, hırsızlık için girdiği evden çıkan A.C.A.’yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin GBT sorgulamasında dosyası kabarık çıktı. A.C.A.'nın 4'ü camilerden olmak üzere 7 ayrı hırsızlık suçundan arandığını belirlendi.

Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.

İlgili Haberler
Ceren'in ölümünü böyle anlattı: Duşa girdim, geldiğimde nefes alamıyordu



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Niyetler paylaşıldı sonuçlar izlenecek
Hakan Çelik
Murat Çelik
NATO, Türkiye Afganistan
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Amerika her şeye kadir mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Beklenen zat
Rauf Tamer
Banu Şen
Bitmeyecek uzun bir hikaye gibi: Adana
Banu Şen
Şirin Sever
Kadınlar böyledir, görmek istemez bazen…
Şirin Sever
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ünlü iş insanı Fırat Özgöçer ölü bulundu! Sosyete şokta! İntihar mı cinayet mi?