TBMM Genel Kurulu'nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 7 yeni üyesinin seçimi için oylama işlemi başladı.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu'nun, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, öğretim üyeleri ile avukatlar arasından belirlediği 21 adaydan 7'si, HSK'nın yeni üyesi olarak seçilecek.

Genel Kurul'da, her bir üye için ayrı ayrı gizli oy kullanılacak.

Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu (400 oy), bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu (360 oy) gerekecek.

İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi gerçekleştirilecek.

Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.

'MİLLETVEKİLLERİMİZİN GENEL KURUL'DAN AYRILMAMALARI GEREKMEKTEDİR'

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'nın TBMM Gündemi'ne ilişkin bilgi notunda AK Parti milletvekillerine yönelik şunlar kaydedildi:

"Genel Kurul bugün Saat 15.00'te açılacak ve sadece grubumuza ait grup önerimizin ardından Saat 16.00 gibi Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) üye seçimlerinin ilk turu gizli oylama ile yapılacak bu seçimde üçte iki çoğunluk (400 geçerli oy) aranacaktır. Bu oylamada çoğunluğun bulunamaması halinde oylama tekrarlanacak 2. ve 3. tur oylama yapılabileceğinden sonuçlar açıklanana kadar milletvekillerimizin Genel Kurul'dan ayrılmamaları gerekmektedir."

HDP SEÇİME KATILMAYACAK

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada HDP'nin seçime katılmayacağını açıkladı.



